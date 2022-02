Wechsel an der Spitze der Salzburger Stadt-FPÖ: Reindl tritt im März ab

Andreas Reindl macht nach sieben Jahren als Stadtparteiobmann Platz. Es ist eine späte Konsequenz aus der Wahlschlappe 2019. Ein möglicher Nachfolger dürfte schon "Gewehr bei Fuß" stehen.

Drei Jahre nach der Wahlschlappe mit nur 8,4 Prozent bei der Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg bahnt sich ein Wechsel an der Spitze der Freiheitlichen Partei an. Am 11. März soll bei einem Bezirksparteitag ein neuer Obmann für die Stadt-FPÖ gewählt werden. Andreas Reindl, der 2015 mit 88 Prozent und 2019 mit 93 Prozent in diese Funktion gewählt worden war, tritt nicht mehr an. Reindl bleibt bis zur nächsten Gemeinderatswahl 2024 aber noch Klubchef im Gemeinderat. "Ich bleibe noch zwei ...