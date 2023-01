Weg mit der lästigen Umweltanwaltschaft? Die FPÖ-Chefin spricht aus, was viele in der ÖVP insgeheim denken

Standpunkt von SN-Lokalchefin Heidi Huber: Was Marlene Svazek mit ihrer Forderung nach einer Abschaffung bezweckt und was davon realistisch ist.

Wer Marlene Svazek im Landtagswahlkampf 2018 mitverfolgt hat, der bemerkt fünf Jahre später einen eklatanten Unterschied. Zwar hat die Chefin der Freiheitlichen in Salzburg nichts an rhetorischer Schärfe verloren und auf politische Agitation verzichtet die Partei unter ihrer Führung ebenso wenig, doch die 30-Jährige hat erkannt, dass sie in Salzburg nicht vom Fleck kommt, wenn Kameraden in regelmäßigen Abständen durch rechtsradikale Ausritte auffallen. Salzburg ist eben nicht Wien - schon gar nicht hinsichtlich des politischen Umgangstons. Und ...