Wegschauen ist keine Option mehr

Das Land Salzburg tut sich sichtlich schwer im Umgang mit der Vergangenheit der Josef-Rehrl-Schule. Still und heimlich Opfer zu entschädigen reicht nicht aus.

Unbeholfen - so lässt sich das Agieren der Salzburger Landespolitik seit Bekanntwerden der Missbrauchsfälle in der ehemaligen Landestaubstummenanstalt beschreiben. Von 1950 bis in die 1980er-Jahre sollen gehörlose Kinder dort geschlagen und psychisch wie sexuell misshandelt worden sein. Etwa 70 Opfer haben sich bislang gemeldet.

Die neue Landesregierung ist gerade erst angelobt, aber viele der Entscheidungstragenden sind schon mehrere Jahre in Regierungsverantwortung. Vor einem Jahr sind erste Fälle beim Land eingegangen. Laut Protokoll hat die schwarz-grün-pinke Vorgängerregierung die Zuständigkeit ...