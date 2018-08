Wehrpflicht für Frauen? Salzburgs neuer Militärchef ist dafür offen

Salzburgs neuer Militärkommandant Anton Waldner will für Investitionen "am Drücker bleiben". Anknüpfend an die aktuelle Diskussion in Deutschland wäre für ihn in Österreich eine Wehrpflicht für Frauen grundsätzlich denkbar.

SN/www.neumayr.cc Salzburgs neuer Militärkommandant Anton Waldner im SN-Interview.