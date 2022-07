Weil Pflegekräfte gekündigt haben: Kein Platz im Heim für Vater

Im Seniorenheim in Oberalm können von 125 Plätzen nur 100 belegt werden. Seit drei Monaten wartete ein Oberalmer auf der Geriatrie.

Für ein paar Tage hatte Heidi Angerer geglaubt, dass sie für ihren 82-jährigen Vater endlich einen Heimplatz gefunden hat. In der Seniorenresidenz Schloss Kahlsperg in Oberalm hatte sie bereits Papiere unterschrieben. "Dann ruft mich die Leiterin an und sagt, dass sie meinen Vater doch nicht aufnehmen können. Es hätten gerade fünf Kolleginnen gekündigt, deshalb sei das derzeit nicht möglich."

Seit mehreren Jahren betreut die 55-jährige Oberalmerin ihren dementiell erkrankten Vater. Zuletzt war das für die Frau immer schwieriger ...