Weißbach - der kleine Ort im Pinzgau ist beim Klimaschutz österreichweit Vorbild

Weißbach kann sich selbst mit Strom versorgen und soll die erste Gemeinde ohne Ölheizung sein.

Dem kleinen Ort Weißbach im Saalachtal wird von manchen Menschen ja nachgesagt, dass er sehr schattig ist. Aber so schlimm ist es nicht. Das zeigt sich auch daran, dass die Gemeinde künftig ihren Eigenbedarf an Strom vollständig mithilfe der Sonne erzeugt. Der Ertrag sei hier nicht geringer als im Flachgau, sagt der Energieexperte Peter Stiegler vom Salzburger Institut für Raumordnung (SIR). Denn Nebel ist in Weißbach eine Seltenheit.

Das SIR berät die Gemeinde im Auftrag ...