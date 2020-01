Weiter 2000 Tiefkühlessen anstatt neuer Schulküche in der Stadt Salzburg

Der Bau einer weiteren Produktionsküche käme mit bis zu 14 Millionen Euro zu teuer, sagt ein Berater. Doch die Beschwerden über das Tiefkühlessen bleiben an manchen Schulstandorten. Auch die Bürgerliste will die Tiefkühlkost längst abschaffen.

Rund 6000 Kinder, Schüler, Senioren und Mitarbeiter müssen täglich in der Stadt Salzburg mit Essen verpflegt werden. Doch gerade in den neuen Mittelschulen und Sonderschulen werden rund 2000 Schüler mit Tiefkühlkost, angeliefert aus Niederösterreich, versorgt. Das sorgte in den vergangenen ...