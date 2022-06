Weitere BMX-Strecke in der Stadt Salzburg steht vor dem Aus

Der BMX-Parcours in der Josefiau muss rückgebaut werden. Das dürfte nicht der einzige bleiben. In Liefering liegt auch eine Strecke im Schutzgebiet.

Die Stadt Salzburg muss die BMX-Strecke in der Josefiau, die in einem geschützten Landschaftsteil liegt, bis 30. Juni renaturieren. Die Landesumweltanwaltschaft hatte mit einer entsprechenden Beschwerde vor dem Landesverwaltungsgericht Erfolg. Während des Verfahrens vor Gericht sprachen Sachverständige außerdem von einer angeblich noch größeren BMX-Strecke in der Salzachau hinter dem Messezentrum in Salzburg-Liefering. Auch diese befindet sich offenbar in einem geschützten Landschaftsteil.

Die Landesumweltanwaltschaft wandte sich daher mit der Frage an die Stadt, was man angesichts der weiteren illegalen ...