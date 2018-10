Weitere Obusse in Salzburg bleiben in der Remise: Bürgerliste ortet Totalversagen des Managements

Der Obusbetrieb auf der Linie 9 wird eingestellt. Aber nicht wegen fehlender Obusse, sondern als Entlastungsmaßnahme für die Lenker, betont die Salzburg AG. Auf der 23 Minuten langen Strecke, die im 15-Minuten-Takt bedient wird, sind ab kommendem Montag Buslenker und Fahrzeuge der Firma Albus im Einsatz.

Seit Wochen ist der Obusbetrieb der Salzburg AG ein politisches Thema. Marode Busse, fehlende Obuslenker und lange Revisionszeiten sorgten für Ausfälle und Ärger zwischen Politik und Obus-Management. Die Bürgerliste ortet jetzt ein "beispielloses Totalversagen", denn: Vier weitere Fahrzeuge auf der Obuslinie 9 seien außer Betrieb. Deshalb könne die betroffene Obuslinie nicht länger betrieben werden.

Nach Angaben von Bürgerlisten-Gemeinderat Bernhard Carl werden auf der Strecke nun alte Dieselbusse eingesetzt. "Das ist inakzeptabel und für die Luft und den Lärm in unserer Stadt alles andere als gesund", sagt Carl. Dass eine ganze Obuslinie eingestellt werden müsse, sei unerträglich. Die Stadt Salzburg habe zwei Millionen Euro in die Hand genommen, um die Linie 9 zu elektrifizieren. "Wir zahlen jährlich 200.000 Euro für den Betrieb, und das Management der Salzburg AG ist trotzdem nicht in der Lage, genügend funktionsfähige Obusse zusammenzukratzen?", ärgert sich Carl.

Die Salzburg AG weist die Darstellung der Bürgerliste entschieden zurück. Weder seien Obusse außer Betrieb, noch würden Dieselbusse eingesetzt. Unternehmenssprecherin Daniela Kinz bestätigt aber, dass vom 29. Oktober bis zum 5. Jänner auf der Linie 9 keine Obusse verkehren (außer am Sonntag). "Es geht um eine Entlastung unserer Lenker", sagt Kinz. Grund seien die zu erwartenden Krankenstände im Herbst und im Winter, die die derzeit prekäre Personalsituation weiter verschärfen dürfte. Deshalb springt Albus mit vier Biogas-Bussen und neun Lenkern täglich auf der Linie ein. "Für die Kunden kommt es zu überhaupt keiner Einschränkung", betont die Salzburg-AG-Sprecherin.

