Welche Folgen Schwarz-Blau für die Gemeinden hat

Nach der Landtagswahl sind ÖVP und FPÖ dabei, eine Koalition zu bilden: Das neue Farbenspiel wirkt sich auch auf die Gemeindepolitik aus.

Welche Auswirkungen hat Schwarz-Blau auf die Gemeindepolitik in diesem Land?

Persönliche Präferenzen und eine taktisch kluge Politik - das sind für so manchen Ortschef zwei Dinge, die einander dieses Mal diametral entgegenstehen. So nennt der eine oder andere die schwarz-blauen Koalitionsverhandlungen auf Landesebene einen durchaus vernünftigen Schritt - aus strategischer Sicht.

"Erst einmal in der Verantwortung, entzaubern sich Protestparteien schnell und saugen bei den Gemeinderatswahlen in zehn Monaten wenigstens nicht mehr die Protestwähler in derart hohem Ausmaß ab", sagt Ebenaus Bürgermeister Johannes Fürstaller (ÖVP).

Auch Kuchls Ortschef Thomas Freylinger (ÖVP) spricht sich dafür aus, Protestparteien einzubinden - wenngleich aus einem anderen Grund. "Damit sie etwas leisten müssen", sagt Freylinger, der auch mit der KPÖ plus so verfahren wäre: "Von vornherein zu sagen, ich mache Opposition, das ist nicht zielführend. Jeder soll sich mit guten Ideen einbringen, zu tun gibt es genug."

Den Höhenflug der FPÖ in seiner Gemeinde (sie liegt jetzt fünf Prozentpunkte vor der ÖVP) bringt er mit 380-kV und der Corona-Quarantäne in Zusammenhang. "Wir waren 17 Tage eingesperrt, dann war ein Tag lang offen, bevor wir mit Rest-Österreich in den Lockdown mussten."

Anders als Fürstaller ortet Freylinger aber keinen Zusammenhang von Schwarz-Blau auf Landesebene mit den Bürgermeisterwahlen. "Dabei geht es um die Entwicklung im Ort, um Themen und noch viel mehr um Persönlichkeiten." So sieht es auch der Lungauer FPÖ-Bezirksobmann Eduard Egger. Er hofft mit Schwarz-Blau auf eine neue, positive Rückendeckung für die tägliche Arbeit auf Gemeindeebene. Die FPÖ werde dadurch sicher nicht entzaubert, sondern eher noch stärker, "weil unsere Themen stimmen und wir sie auch anpacken", so Egger.

Reüssieren und stärkste Kraft werden konnte die FPÖ bei der Landtagswahl auch in Oberndorf - trotz eines SPÖ-Bürgermeisters Georg Djundja. Der macht sich als Mehrheitseigentümer eines Gemeindespitals dieser Tage vor allem Gedanken, wer künftig das Gesundheitsressort (bisher Stöckl, ÖVP) übernehmen wird. Von der Stimmung her müsse man die Realitäten nehmen, wie sie seien, sagt Djundja.

Große Auswirkungen auf die Gemeinderatswahlen fürchtet er nicht. Mit Grünen, SPÖ und KPÖ sei das "linke Lager" in seiner Gemeinde immer noch stärker als das rechte.

Das führt auch Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) ins Treffen. Schwarz-Blau kam auf 45 Prozent, die "linke Seite" auf 55 Prozent. Auinger nimmt das - sowie Umfragen - zum Anlass, trotz hoher Verluste seiner Partei (minus sieben Prozentpunkte und nur mehr Platz vier) optimistisch auf die Bürgermeisterwahl zu blicken.

Man wolle inhaltlich die Führung beim Wohnungsthema übernehmen, sagt er. Auinger rechnet damit, dass nach der Klärung der Führungsfrage in Wien zumindest wieder Seiten- statt Gegenwind für seine Stadt-SPÖ bläst. 2024 will er in die Stichwahl gehen: "Ich sehe intakte Chancen, 2024 Bürgermeister zu werden."