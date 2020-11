Weniger Infektionen in Salzburg, aber Zweifel bleiben

Seit dem vergangenen Freitag ging die Zahl der Neuinfektionen in Salzburg zurück. Um von Entspannung zu sprechen ist es aber noch zu früh.

291 neue Covid-Infektionen in 24 Stunden wies das Epidemiologische Meldesystem EMS am Mittwoch im Bundesland Salzburg aus. Nach 310 neuen Infektionen am Dienstag und 458 am Montag geht der Trend der Zahlen weiter nach unten. Allerdings gab es zuletzt mehrfach technische Probleme mit dem Meldesystem.

So berichtet Hans-Georg Mustafa vom Medilab-Labor, das derzeit den Großteil der behördlichen Tests in Salzburg abwickelt, dass er seit Samstag Probleme habe, Daten in das Meldesystem einzugeben. Technische Pannen führten zuletzt auch in ...