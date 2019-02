Weniger Schadstoffe: Luft am Rudolfsplatz erfüllt erstmals EU-Norm

Die Stickstoffdioxid-Belastung ist 2018 um rund zehn Prozent gesunken. Entlang der Autobahnen gab es ebenfalls Rückgänge, es braucht aber weitere Maßnahmen.

In einigen deutschen Städten hatten zu hohe Stickstoffdioxid-Werte (NO 2 ) bereits Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge zur Folge. In der Stadt Salzburg war stets der Rudolfsplatz das "Sorgenkind". Dort wurden seit Jahren die Grenzwerte überschritten. Die Berechnung des Jahresmittelwerts für 2018 bringt leichte Entwarnung. "Bemerkenswert ist, dass wir auf dem Rudolfsplatz erstmals den EU-Grenzwert eingehalten haben", sagt Alexander Kranabetter vom Immissionsschutz des Landes. 2018 wurden über das Jahr 40 Mikrogramm NO 2 pro Kubikmeter gemessen, das entspricht genau der EU-Vorgabe. 2017 waren es noch 45.