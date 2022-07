Weniger Wähler, weniger Gehalt? KPÖ-Idee stößt auf Ablehnung

Die Auswertung der Bürgerbefragung zum Ausbau der Garage offenbart eine große Kluft in der Wahlbeteiligung zwischen Nord und Süd. Das soll sich laut KPÖ plus auf Politikergehälter auswirken.

Vier Wochen nach der Bürgerbefragung zum Ausbau der Mönchsberggarage liegt die Beteiligung nach Stadtteilen vor. Der Vergleich offenbart eine Kluft: Wer gut verdient, beteiligt sich eher an der Politik. Der Süden hat stärker teilgenommen als der Norden - am meisten freilich jene Stadtteile, die am intensivsten vom zusätzlichen Verkehr eines Garagenausbaus betroffen wären - und das noch ohne Berücksichtigung der über 7500 Wahlkarten, die nicht einem Stadtteil zugeordnet wurden: Nonntal und Herrnau (21%), Riedenburg (22%) und Gneis, Leopoldskron und Morzg ...