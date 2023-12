Wenn Mitterer geht: Wer wird neuer Chef aller Bürgermeister?

Es ist ein Vertrauensamt, überparteilich, mit Ehre verbunden. Wer folgt Günther Mitterer in der Funktion des Gemeindeverbandspräsidenten?

Der amtierende Gemeindeverbandspräsident Günther Mitterer. Er tritt bei der Bürgermeister-Wahl im März 2024 nicht mehr an.

Eins vorweg: Die Debatte um die Nachfolge des "obersten Bürgermeisters im Land", wie der Präsident des Gemeindeverbands genannt wird, hat zuletzt an Dynamik verloren.

Warum? Die Interessenvertretung selbst beschloss im Oktober eine Satzungsänderung: Die Frist, binnen derer ein Nachfolger des Präsidenten gewählt werden muss, wird von bisher sechs Monaten auf ein volles Jahr erweitert. Heißt: Am 10. März 2024 finden die Gemeinderatswahlen statt, bis längstens März 2025 muss ein neuer Chef "stehen" - Günther Mitterer tritt als Bürgermeister von St. Johann bekanntermaßen nicht mehr an.

Bergheimer Ortschef gilt als "heißes Eisen"

Als potenzieller Nachfolger will sich zwar aktuell niemand in Stellung bringen. Das heißt aber nicht, dass sich politische Beobachter nicht trotzdem in Personalspekulationen ergehen. Als eines der heißen Eisen für das Amt gilt der Bergheimer Bürgermeister Robert Bukovc (ÖVP), obwohl er mit Bergheim nicht nur einer 5000-Seelen-Gemeinde vorsteht, sondern auch noch seinen Brotberuf als Rechtsanwalt ausübt.

Wolfgang Wagner aus Köstendorf (er ist jetzt bereits Stellvertreter von Mitterer), der Neumarkter Bürgermeister Adi Rieger (beide ÖVP) oder der durch seine innovative Gangart auffallende Grödiger Ortschef Herbert Schober kursieren ebenfalls als mögliche Kandidaten. Letzterer hat allenfalls das Manko, mit dem jetzigen Präsidenten nicht parteiverbundener zu sein. Schober tritt als Parteifreier in einer Listengemeinschaft mit der ÖVP an.

Noch kein akuter Fall, aber die Gerüchteküche brodelt

Äußert aktiv tritt auch der amtierende Goldegger Ortschef und ÖVP-Bezirksobmann Hannes Rainer (ÖVP) auf, detto sein Pfarrwerfener Kollege Bernhard Weiß, der außerdem Vorsitzender der Bürgermeister-Konferenz im Pongau ist - obwohl sich die Frage stellt, ob nach Mitterer wieder eine Kandidatin, ein Kandidat aus einem Gebirgsgau zum Zug kommt.

G'spür für die Anliegen der Gemeinden ist gefragt

Gefragt sind ein G'spür für die Anliegen der Gemeinden, die, abhängig von Größe und Lage, sehr unterschiedlich ausfallen können. Sie gilt es in ihren vielfältigen Aufgaben zu beraten und zu unterstützen - auch was landesweite Gesetzesänderungen wie etwa die Neuorganisation der Kinderbetreuung betrifft. Dem Gemeindeverband kommt deshalb diese Bedeutung zu, weil er kommunalpolitische Anliegen mit jenen der Bundes- und Landespolitik in Einklang zu bringen versucht.

Der, die Neue muss den Blick für das Ganze haben

Der oder die Chefin muss da den Blick für das größere Ganze haben, in der Lage sein, die anderen 117 Bürgermeister mitzunehmen. "Es ist eine im Bundesland einzigartige Aufgabe, die mit einer unglaublichen Gestaltungskraft verbunden ist", sagt mit Martin Huber einer, der es wissen muss.

Als Geschäftsführer des Gemeindeverbandes und dort seit über 30 Jahren beschäftigt, nennt er das Amt des Präsidenten eine Vertrauensposition. Während politische Beobachter die Meinung vertreten, dass sich nicht viele "drum reißen" werden, glaubt Huber, dass sich am Ende des Tages jemand Gutes finden wird lassen. Ein wenig dazu beitragen mag der Umstand, dass mit Jahreswechsel laut Mitterer auch den Bürgermeistern eine "spürbare Gehaltserhöhung" winkt.