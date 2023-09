Wenn der Nahversorger geht, springen die Bürger ein - zwei Beispiele im Salzburger Land

Damit er nicht abwandert, betreiben 243 Lungauer ihren eigenen Nahversorger im Ort. Auch Dienten am Hochkönig hat kreativ auf eine Pleite reagiert.

Erst vor wenigen Wochen hat die Bäckerei Bauer in der 730-Einwohner-Gemeinde Dienten am Hochkönig zugesperrt. Bleibt der Adeg-Nahversorger als einzige Alternative, um morgens ein frisches Semmerl zu kaufen.

In dem Bergdorf, vorwiegend über Pässe zu erreichen, belastet weg brechende Infrastruktur besonders. In der Nebensaison installierte die Gemeinde vorübergehend sogar einen Taxidienst für Ältere, um sie zum Einkaufen zu fahren.

Heute steht mit Barbara Klausner ein Vollprofi im Laden. Seit 30 Jahren ist sie im Handel beschäftigt, jetzt ist ihr Arbeitsplatz fußläufig erreichbar.

Gemeinde hat mit Land die Immobilie gekauft

Um den Nahversorger zu halten, haben Gemeinde und Landinvest Ende 2022 das Haus um knapp 800.0000 Euro gekauft. Pächter sind Andreas Frühwirt und Alexander Kronberger aus Bruck. Sie betreiben dort eine Knödelmanufaktur, in der fünf Mitarbeiter jährlich 1,2 Millionen Knödel mit der Hand fertigen. "Für uns war es eine sinnvolle Ergänzung zum Restaurant- und Cateringgeschäft", erklärt Frühwirt. Die "Knödelbarone" zahlen Pacht an die Gemeinde und betreiben eine Poststelle mit. Zwei vor Ort befragte Kunden bekräftigen, wie wichtig der Nahversorger ist - auch als sozialer Treffpunkt. Sorgen wegen des Zusperrens muss sich aktuell niemand machen.

Kleinstgemeinden kämpfen seit Jahren um Nahversorger

Andernorts betreiben Vereine oder Genossenschaften kleine Läden - so wie in der 720-Einwohner-Gemeinde St. Margarethen im Lungau. Dort gründeten sieben Bewohner die Genossenschaft "Unser Kroma". Seit Oktober 2022 führt diese in Kooperation dem Unimarkt das Geschäft auf 300 Quadratmetern.

Beim Einkaufen gibt es noch Luft nach oben

"Mit der Miete, die die Gemeinde übernimmt, bewegen wir uns nach fast einem Jahr bei einer Schwarzen Null", bilanziert Bürgermeister Johann Lüftenegger (ÖVP). Er ist gleichzeitig Obmann der Genossenschaft und räumt als solcher ein, dass für dieses Ergebnis ein weiterer Zuschuss von 15.000 Euro nötig war - Geld, das sich Unimarkt und Gemeinde teilen. Da aber auch der Personalstand schneller wachse als vorgehabt, gebe es noch Luft nach oben, sagt Lüftenegger. Grundsätzlich würden die St. Margarethener aber "brav einkaufen": "Wir wissen alle, dass das unsere letzte Chance ist, den Nahversorger zu halten."

243 Lungauer gründeten Supermarkt-Genossenschaft

Zupass käme dem Projekt neben touristischen Appartements im Ort das Multiaugustinum mit 200 Schülern. Bei Samson Druck bestücke man täglich einen Wurstsemmel-Automaten für die Arbeiter. Interessant: Jeder Bürger kann Anteile kaufen. Per Postwurf informierte die Gemeinde vor einem Jahr ihre Leute: Für eine einmalige Zahlung von 20 Euro konnte Genossenschaftsmitglied werden, wer wollte. 243 Bewohner machten umgehend mit. Zu dem "Startgeld" kommt für sie ein jährlicher Betrag von 50 Euro, der allerdings über Einkaufsgutscheine wieder retourniert wird.