Wer bekommt den Topjob? 13 Bewerber wollen Magistratsdirektor in Salzburg sein

Das Rennen um den Posten des Magistratsdirektors geht in die entscheidende Phase. Drei interne Bewerber sind fix.

Am Mittwoch endete die Bewerbungsfrist für den höchsten Führungsjob in der Salzburger Stadtverwaltung. Magistratsdirektorin Christine Fuchs geht mit Ende Juni in Pension. Sie war vor eineinhalb Jahren eingesprungen, weil der bis dahin amtierende Magistratsdirektor nach dem rechtskräftigen Urteil im Swap-Prozess seine Funktion nach viel Druck zurückgelegt hatte.

In den kommenden Wochen muss sich die Stadtpolitik auf einen neuen "Magi" einigen. Das war schon 2012 ein heikles politisches Thema. Letztlich erhielt Heinz Schadens Büroleiter den Spitzenjob. Das wird sich ...