Wer bezahlt künftig die Pflegerin in der Gemeinde?

In etlichen Salzburger Gemeinden helfen so genannte "Community Nurses" in allen Fragen der Pflege. Dafür gibt es viel Lob. Wer aber langfristig die Kosten trägt, ist völlig unklar.

BILD: SN/HILFSWERK Sie sind in Bergheim als Pflegeexpertinnen im Einsatz: Maria Kalkhofer und Verena Lang. BILD: SN/QUELLE/LANDESSTATISTIK, GRAFIK: SN/EINBÖCK Die Bevölkerung wird immer älter, wie die Grafik zeigt. Schon jetzt brauchen Tausende Hilfe – laut Angaben aus dem Sozialressort bezogen Ende 2021 rund 26.600 Personen Pflegegeld. Rund 70 Prozent werden vollständig oder überwiegend von Angehörigen betreut. Nur ein Bruchteil lebt in Heimen: In Salzburgs Seniorenwohnhäusern können derzeit 551 von 5225 Betten wegen Personalmangels nicht belegt werden.