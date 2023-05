Wer fürchtet sich vor dem dunkelroten Mann?

Das Thema Wohnen wird sich bis zur Gemeinderatswahl nicht in Luft auflösen. Ein bisschen dürfen sich ÖVP, SPÖ und Grüne schon sorgen.

Eine Albtraum-Vorstellung geistert nach der Landtagswahl gerade durch die Salzburger Stadtpolitik. Was, wenn bei der Gemeinderatswahl im März 2024 die KPÖ plus wieder auf Platz zwei und somit weit vor Rot und Grün landet? Was, wenn das Duell in der Bürgermeister-Stichwahl Harald Preuner gegen Kay-Michael Dankl heißt? Regiert dann vielleicht ein Kommunist im Schloss Mirabell?

Es ist ein bisschen viel Fantasie auf einmal, zugegeben. Aber wann immer man mit ÖVP- oder SPÖ-Vertretern derzeit ins Gespräch kommt, hört man ...