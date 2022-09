Wer geht, wer bleibt: Salzburgs Parteien beschließen Listen für Landtagswahl 2023

Zumindest eine Partei zählt bereits die Tage bis zur Landtagswahl. Die FPÖ lud am Dienstag zum Pressegespräch, exakt 222 Tage vor dem Wahltag am 23. April 2023. Wenig überraschend hatte die Landesparteileitung am Montagabend nämlich eine Formalität erledigt - und zwar die einstimmige Nominierung von Marlene Svazek als FPÖ-Spitzenkandidatin. Nach dem Landesparteitag am 1. Oktober werden dann die Kandidatenlisten für die Landtagswahl fixiert. Anders als 2018 dürfte die freiheitliche Liste diesmal aber nicht für (österreichweite) Aufregung sorgen. "So etwas wie ...