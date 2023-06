Wer kann diese Landesregierung richtig fordern?

Ob es für Schwarz-Blau in den kommenden Jahren im Landtag ein Spaziergang wird, hängt ganz von der Opposition ab und wie sie ihre Rolle auszufüllen gedenkt.

Es wird ein Lehrstück von politischer Elastizität, wenn am kommenden Mittwoch die Angelobung der neuen Landesregierung samt Brimborium über die Bühne geht. Wer hätte sich vor zwei Jahren mitten in der Coronapandemie gedacht, dass die ÖVP in Salzburg überhaupt jemals in Erwägung ziehen könnte, eine FPÖ-Obfrau als erste Landeshauptmann-Stellvertreterin vorzuschlagen und sie ins Amt zu wählen. Die - es ist noch gar nicht so lang her - tiefe Abneigung von Schwarz und Blau ist auf diversen Kanälen ja gut dokumentiert ...