BILD: SN/

Die Gruppe der Senioren wird immer größer. In weniger als 30 Jahren wird die Zahl der über 65-Jährigen im Land Salzburg um mehr als die Hälfte ansteigen, wie die Daten der Landesstatistik zeigen. Grund ist der Pensionsantritt der „Babyboomer“-Generation. Die Zahl der Salzburgerinnen und Salzburger in der Altersgruppe 80 plus steigt von rund 33.000 auf knapp 72.000.