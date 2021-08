Wer macht das Rennen um die ORF-Spitze in Salzburg?

Der neue ORF-Generaldirektor sucht sein neues Team. Auch die Posten der Landesdirektoren sind ausgeschrieben. In den Bundesländerstudios sollen mehr Frauen als bisher die Führung übernommen.

Nach der Wahl des neuen ORF-Generaldirektors Roland Weißmann beginnt sich ein Personalkarussell zu drehen. In Salzburg geht es um den Posten des Landesdirektors, für den diese Woche die Ausschreibung beginnt. Bis zur Bestellung am 16. September muss Weißmann Vorschläge machen, über die der ORF-Stiftungsrat abstimmt. Nach ersten Äußerungen des neuen Generaldirektors deutet alles darauf hin, dass der Frauenanteil von derzeit zwei Landesdirektorinnen in Wien und Kärnten deutlich erhöht werden soll. Damit wird das Rennen auch in Salzburg spannend.

Der amtierende Landesdirektor Christoph Takacs will auf jeden Fall seinen Job behalten. Er ist auch der einzige, der öffentlich sagt, sich auf jeden Fall zu bewerben. "Wir haben in den vergangenen fünf Jahren in Teamarbeit viel erreicht, wirtschaftliche Kennzahlen und redaktionelle Performance sind ausgezeichnet", betonte Takacs. Er werde sich mit einer zukunftsorientierten Agenda bewerben. Mehr wollte er nicht sagen, bevor er nicht das Konzept dem neuen Generaldirektor und dem Stiftungsrat vorgelegt habe.

Bis zuletzt wurde als heißester Gegenkandidat von Takacs der ehemalige Salzburger ORF-Stiftungsrat Matthias Limbeck gehandelt. Mit seinem freiwilligen Rückzug aus dem Stiftungsrat wollte er den Weg dafür frei machen und er hat auch offen seine Ambitionen geäußert. Auch inhaltlich hat er sich mit Vorschlägen zur Stärkung der Landesstudios und zum Beispiel einer "Bundesland heute"-Sendung um 21.55 Uhr klar positioniert. Im SN-Gespräch sagte er am Mittwoch, dass er zunächst aber einen Austausch mit Weißmann abwarten wolle, bevor er sich entscheide. Er will offenbar zuvor genau ausloten, wie seine Chancen tatsächlich stehen. Limbeck gilt als ÖVP-nahe, seine Lebensgefährtin Gerlinde Rogatsch, Gesundheitsmanagerin und früher ÖVP-Klubchefin.

Mit den Aussagen, die Zahl der Landesdirektorinnen zu erhöhen, sind die Chancen für Waltraud Langer stark gestiegen. Sie ist seit vielen Jahren in ORF-Führungspositionen tätig und derzeit Chefredakteurin aller Fernseh-Magazin- und Servicesendungen. Und was sicher auch kein Nachteil ist: Langer kommt als gebürtige Mittersillerin aus Salzburg. Den SN sagte sie, dass sie sich erst am 23. August öffentlich äußern werde.

In den Medien ins Gespräch gebracht wurde auch die derzeitige ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner. Ihr knapper Kommentar: "Ich denke, ich mache meine Arbeit sehr gut. Ich werde mich wieder als Programmdirektorin bewerben." Aus der Redaktion des ORF-Landesstudios Salzburg werden sich mögliche Kandidaten wie Chefredakteur Gerd Schneider, Romy Seidl oder Ex-Chefredakteur Gerhard Rettenegger "bestimmt nicht" bewerben.

Die Salzburger ORF-Stiftungsrätin Ulrike Domany-Funtan wollte sich zu einzelnen Namen nicht äußern. Die Ausschreibungsfrist beginne erst und dauere vier Wochen. "In erster Linie soll die Qualität der Konzepte entscheiden, mit starker Berücksichtigung der Punkte Ausbau regionale Inhalte, Digitalisierung und Medienerfahrung/journalistischer Background. Idealerweise kommt oder lebt der Landesdirektor oder die Landesdirektorin in Salzburg."