Wer sind die Gewinner und Verlierer - zwei Jahre vor der Landtagswahl in Salzburg

Der rote Fraktionschef und AK-Präsident legt seiner Partei eine Umfrage unter 800 Arbeitnehmern vor. Die ÖVP käme demnach in Salzburg auf 40 Prozent. Eder sieht eine klare Botschaft für die SPÖ in den kommenden Jahren: Es gehe jetzt um Verteilungsgerechtigkeit.

Jede Partei hat sie, aber meist werden sie gut gehütet: die Meinungsumfragen. Die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) rund um AK-Präsident Peter Eder hat kürzlich das IFES mit einer Umfrage unter 800 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Bundesland Salzburg beauftragt. Dabei wurde auch die "Sonntagsfrage" gestellt, also wen die Arbeitnehmer (also ausschließlich unselbstständig Beschäftigte) wählen würden, wenn am kommenden Sonntag gewählt würde.

Die Hochrechnung dieser IFES-Studie liegt den SN vor. Etwas weniger als zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl in ...