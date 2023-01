Wer übernimmt das Kommando beim Militär in Salzburg?

Für die Nachfolge von Anton Waldner gibt es drei Bewerbungen.

Der Termin steht, eine Nachfolge noch nicht: Salzburgs Militärkommandant Anton Waldner will am 30. März sein Amt übergeben. Der Brigadier geht in Pension. Am Freitag endete die Bewerbungsfrist. Laut Verteidigungsministerium sind drei Bewerbungen eingegangen. Im nächsten Schritt trete eine Begutachtungskommission zusammen, die eine Reihung erstelle. Diese werde Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) vorgelegt, die dann eine Entscheidung treffe. Ihr Parteifreund Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat wie bei der Besetzung der ORF-Landesdirektorin ein Anhörungsrecht. Als Favorit für die Nachbesetzung gilt Oberst Peter Schinnerl, ...