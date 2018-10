Wer viele Wahlkrimis erwartet, wird enttäuscht

Spannender als die Wahl an sich ist wohl die Listenerstellung - die SPÖ bietet vielerorts gar keinen Bürgermeisterkandidaten mehr auf.

dem Am 10. März werden die Pongauerinnen und Pongauer zur Wahlurne gebeten, um Gemeindeparlamente und Bürgermeister zu wählen. Die Suche nach möglichen Mandataren wird zunehmend schwieriger. Speziell in der SPÖ gibt es nur wenige "echte" Bürgermeisterkandidaten. Bezirksparteiobmann Hansjörg Obinger begründet das so:

"Unselbstständig Beschäftigte engagieren sich viel in unserer Partei. Für sie wird eine Vereinbarung mit ihrem Arbeitgeber problematisch, würden sie das Amt eines Bürgermeisters anstreben. Das ist als Selbstständiger oder Mitbürger in einem Beruf mit sehr flexibler Zeiteinteilung leichter."

Seine Partei hat im Pongau bei vergangenen Wahlen immer wieder Bürgermeistersessel räumen müssen. Speziell gegen VP-Langzeitbürgermeister stellen die Genossen 2019 kaum Gegenkandidaten. Wo der Bürgermeisterbonus wegfällt, rechnen sie sich aber doch Chancen aus - beispielsweise in Bad Hofgastein und Werfen.

Vor einigen Monaten hat man Untertauerns Johann Habersatter durch Parteiaustritt verloren. Damit halten derzeit nur vier Genossen das Szepter in ihren Gemeinden in der Hand: der (wieder) über Rücktritt nachdenkende Rudi Trauner in Dorfgastein sowie die "absoluten" Andreas Haitzer in Schwarzach, Hansjörg Obinger in Bischofshofen und Manfred Koller in Mühlbach.

Bezirksgeschäftsführerin Monika Präsent meinte im "PN"-Gespräch: "Wenn Sepp Kreuzsaler in Wagrain antritt, haben wir gute Chancen. Johann Ganitzer ist als Vizebürgermeister in Großarl sehr engagiert. Vielleicht wird das belohnt. Durch den Wegfall des Bürgermeisterbonus ist wohl auch das Rennen in Bad Hofgastein für unseren Kandidaten Johann Freiberger offen."

In St. Johann sind die Genossen auf vier Mandate in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht und vehement auf Kandidatensuche.

In Werfenweng hat man nach wie vor keine Ortsgruppe und in Gemeinden wie Hüttschlag, Kleinarl, Flachau, Hüttau, Eben, Filzmoos oder Altenmarkt startet man sicher ohne Bürgermeisterkandidaten in die Wahlen.

Für Grünen-Bezirkschef Rupert Fuchs steht noch komplett infrage, ob er im Stadtparlament von St. Johann weitermacht: "Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, ob wir in anderen Pongauer Gemeinden antreten, ob sich in Bischofshofen oder Goldegg was ergibt. Tut mir leid."

Die Freiheitlichen stellen derzeit in St. Johann mit Bezirksobmann Willi Resch und in Werfenweng mit David Rettensteiner jeweils einen Vizebürgermeister. Rettensteiner gegenüber den "Pongauer Nachrichten": "Ende November wird entschieden, ob wir einen Bürgermeisterkandidaten aufstellen. In jedem Fall bringen wir eine starke Liste ins Rennen." Die Wahlen 2014 brachten in Werfenweng für Langzeitbürgermeister Peter Brandauer ein besonderes Ergebnis: Nur 58,7 Prozent - aber keine personelle Alternative für den Wähler.

Die ÖVP wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit also wieder Wahlsieger. Die Routiniers in Gemeinden wie Altenmarkt, Radstadt, Filzmoos, Hüttschlag, Eben, St. Martin, Hüttau, Flachau, St. Johann oder Bad Gastein können den Siegersekt schon einkühlen. Mancherorts hat man dank absoluter Mehrheiten in den jüngsten Tagen Personalrochaden durchgeführt - wie in Kleinarl (Wolfgang Viehhauser), Wagrain (Alex Ellmer) oder im Dezember in St. Veit (Manfred Brugger). In Goldegg macht Johann Fleissner an der Spitze Hannes Rainer Platz. In Forstau folgt Josef Kocher auf Josef Buchsteiner. Unentschlossen, ob er seine Bürgermeister-Laufbahn fortsetzen soll, war lange Zeit Hannes Weitgasser aus Werfen. Er meinte gegenüber den "Pongauer Nachrichten": "Ich habe drei Kinder zwischen zwei und sieben Jahren. Beruf, Familie und das zeitintensive politische Amt lassen sich nicht mehr miteinander verbinden. Zu Wochenbeginn wird der VP-Spitzenkandidat für die Bürgermeisterwahl in Person von Hubert Stock festgelegt."

Fritz Zettinig in Bad Hofgastein wird von Sieglinde Thaler, Bezirksobfrau der ÖVP-Frauen, beerbt. Sie hat wohl die größten Chancen, eine Frauenquote in der Bürgermeisterkonferenz einzuführen. Pongaus VP-Geschäftsführer Stephan Berger geht gegenüber den "PN" auf Spannungsfelder am 10. März ein: "Die SPÖ rechnet sich wohl in Bad Hofgastein die größten Chancen aus. Da sind die Fußstapfen von Fritz Zettinig schon sehr groß. Untertauern ist spannend, weil weder wir noch die SPÖ einen Kandidaten aufstellen können. Da muss man auf die Entscheidung von Johann Habersatter warten."