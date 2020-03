Wohnungen, Hotels, Restaurants, Garage: Werfen will seinen Ortskern aufwerten. Ob das gelingt, hat die Gemeinde nur bedingt in der Hand.

Werfens historischer Ortskern ist ein Juwel. In der jüngeren Vergangenheit ist allerdings einiges an Glanz verloren gegangen. Die Umgehungsstraße nahm Frequenz weg, viele Bürger wohnen lieber in Neubauten am Ortsrand, Geschäftslokale stehen leer, Wirte haben aufgegeben. Die bekannte Abwärtsspirale ist ...