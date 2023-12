Werfen bangt um seinen Nahversorger

Seit Juli ist eine Projektgruppe mit dem Umbau des früheren Kärntnerhofes in Werfen beauftragt. Das Bauprojekt spaltet jedoch bereits jetzt den Ort.

Das mögliche Großprojekt sorgt - obwohl noch keinerlei Baupläne vorhanden sind - bereits im Vorfeld für Aufruhr. "Unser Ersuchen an den Projektbetreiber lautete, hier zur Ortskernstärkung einen Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb, eine Tiefgarage und Wohnungen zu bekommen", sagt Bürgermeister Hubert Stock (ÖVP).

Wogen gingen bei öffentlicher Gemeindesitzung hoch

Auf Wunsch der Opposition, bestehend aus SPÖ und FPÖ, wurde vergangene Woche eine öffentliche Gemeindesitzung zur Abklärung des Projektes abgehalten. Denn der Investor aus dem Pinzgau will auf dem Areal eine Handelsfläche von gut 1000 Quadratmetern errichten; mit einem Supermarktkonzern sollen bereits Vorgespräche geführt worden sein. Zusätzlich zur Handelsfläche will man 25 Wohneinheiten für sozialen Wohnbau, 50 "to let Appartements", Büroflächen und bis zu 140 Abstellplätze in einer Tiefgarage errichten. Besonders der Plan für einen zweiten Lebensmittelhändler lässt die Wogen in Werfen hochgehen. Denn vor Jahren kaufte eine Werfener Familie das alte Brunnerhaus im Zentrum und investierte in die Errichtung eines Nahversorgers. "Der Supermarkt wird sehr gut angenommen, aber einen zweiten Lebensmittelhändler kann Werfen nicht stemmen", betont Ortschef Stock, denn ein eigens erstelltes, aktuelles Konzept zur Wirtschaftlichkeit von zwei Nahversorgern ergab, dass ein zweiter Supermarkt für den Ort keineswegs tragbar wäre, "und so schaffen wir dann wieder neue Leerflächen im Zentrum". Der Aufwand "zur Rettung des bestehenden Nahversorgers ist groß", meinte die SPÖ bei dieser Sitzung, "das ist eine kommunistische Planwirtschaft", so SPÖ-Gemeindevertreter Thomas Hafner. Der Großteil der anwesenden Zuhörer bei der öffentlichen Gemeindeversammlung äußerte den Wunsch, dass auf diesem Areal ein Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb entstehen solle. "Wir haben auch zu wenige Gästezimmer im Zentrum", meinte ein weiterer Werfener Zuhörer. Man wolle keinen Gemeindebeschluss zu etwas fassen, das noch nicht existiere, betonten die Vertreter der ÖVP. Neben konkreten Bauplänen fehle auch eine Änderung der Flächenwidmung.

Projektentwickler haben bis Februar Zeit

Trotzdem verlangte die Opposition eine geheime Abstimmung. Mit zwei Stimmen der ÖVP stimmte man 11:8 für den Projektwerber ab, wobei sich die restlichen acht Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen der ÖVP der Abstimmung enthielten. Die Projektentwickler können noch bis Ende Februar den ehemaligen Kärntnerhof erwerben bzw. einen konkreten Bauplan vorlegen. "Wir wollen zuerst alles über das geplante Projekt wissen, aber wir haben im Ernstfall noch einen weiteren Projektwerber für einen Umbau des Kärntnerhofes", sagt Bürgermeister Stock.