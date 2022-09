Werfenweng: Ausbau von PV-Anlage ist nach Wirrwarr wieder auf Schiene

2001 baute ein Unternehmer am Eulersberg Salzburgs erste Photovoltaik-Freiflächenanlage. Der Weg zum geplanten Ausbau gestaltete sich bisher steinig.

Josef Brandstetter möchte noch vor dem Winter seine 5000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage am Eulersberg ausbauen und modernisieren. Obwohl der Energieunternehmer das Projekt schon vor über zwei Jahren in Angriff nahm, wird die Zeit knapp. Das liegt an einem behördlichen Durcheinander rund um die nötige Änderung des Räumlichen Entwicklungskonzepts (REK).

Die Gemeinde schickte im Mai einen Antrag an das Land, bis zuletzt hieß es, dieser sei nie zurückgekommen. Ganz anders die Darstellung im Büro des für Raumordnung zuständigen Landesrates ...