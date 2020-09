Werfenweng will Autos unter die Erde bringen

Das Pongauer Bergdorf stöhnt unter zunehmender Verkehrsbelastung. Eine Garage, Parkraumbewirtschaftung und ein Pferde-Omnibus sollen Abhilfe schaffen.

500 Autos mit Tagesgästen sind in der Pongauer 1000-Seelen-Gemeinde keine Seltenheit. An Spitzentagen sind es deutlich mehr. Auf dem Weg zum Lift- oder zum Wanderparkplatz müssen alle Fahrzeuge durch den Ort. Die Anrainer stöhnen, Parkplätze von Hotels und Geschäften werden verstellt. In Richtung Wengerau verunmöglichen Wildparker teilweise die Zufahrt von Einsatzfahrzeugen.

Auch die Touristiker haben wenig Freude mit der Situation. Schließlich schmückt sich Werfenweng mit dem Prädikat Sanfte Mobilität. "Wir legen Urlaubern einen autofreien Aufenthalt nahe, da passen ...