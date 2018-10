Wie die Regierung den Verkehr auf Spur bringen will

Mehr Geld und ein neues Ticketsystem: Mit dem Budget 2019 schlägt die Landesregierung neue Wege in der Verkehrspolitik ein.

Das Verkehrsbudget für 2019 wird um 19,5 Millionen auf 131,5 Millionen Euro erhöht. Das sind "nur" 4,6 Prozent des Gesamtbudgets, aber: Das, was Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) damit vorhat, soll die Mobilität in Salzburg spürbar verändern. "Wir haben noch nie ein Budget mit einer so klaren Schwerpunktsetzung gehabt wie dieses, vor allem im öffentlichen Verkehr", verspricht Regierungschef Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wird ein komplett neues Ticketsystem in Kraft treten. Statt bisher 1539 Euro wird man dann nur mehr 595 Euro für eine im gesamten Bundesland gültige Jahresnetzkarte bezahlen. Das 365-Euro-Ticket für die Stadt Salzburg wird auch in den Umlandgemeinden Bergheim, Elixhausen, Hallwang, Elsbethen, Anif, Grödig, Wals-Siezenheim und Freilassing gelten. Und: Auch für jeden anderen Bezirk wird es eine Jahresnetzkarte um 365 Euro geben. Ein Kombiticket für zwei beliebige Bezirke wird genauso wie ein Innergebirg-Ticket (Pinzgau, Pongau und Lungau) 495 Euro kosten. Für den Start im Dezember 2019 hat Schnöll 500.000 Euro dafür in seinem Budget reserviert, im darauffolgenden Jahr fünf Millionen Euro.

"Das ist wirklich ein großer Wurf", sagt Schnöll und weiß, dass gleichzeitig auch das Angebot im öffentlichen Verkehr so attraktiv werden muss, damit die neuen Jahresnetzkarten angenommen werden. "Wir hoffen natürlich auf eine starke Nachfrage", betont der Verkehrslandesrat.

Nicht zuletzt deshalb wird die Nordspange mit dem Gitzentunnel auf Eis gelegt und das Angebot bei Bus und Bahn ausgebaut. Für die Verkehrsleistungen von Bussen und Bahnen gibt das Land aktuell 57,5 Millionen Euro aus. Der Großteil davon entfällt auf den Busverkehr (40 Millionen Euro), zwölf Millionen Euro fließen in das ÖBB-Angebot auf der Schiene, 5,5 Millionen Euro an die Pinzgauer Lokalbahn sowie die Salzburger Lokalbahn.

Auch dort will Stefan Schnöll mehr Geld investieren - sowohl in die Taktverbesserung als auch in die Infrastruktur. So soll die Salzburger Lokalbahn (S1) bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 um 30 Millionen Euro zweispurig ausgebaut und zu einem 15-Minuten-Takt verdichtet werden. Fünf Millionen Euro sind dafür bereits im Budget 2019 eingeplant. Dieses Angebot soll Pendler aus dem nördlichen Flachgau über den gestrichenen Gitzentunnel hinwegtrösten.

Ebenfalls ausgebaut wird auf der S2 zwischen Salzburg und Straßwalchen: Dort sticht der Fernverkehr den Nahverkehr derzeit aus, was für einen 15-Minuten-Takt fehlt, ist ein drittes Gleis zwischen Steindorf und Neumarkt. Das soll bis 2021 fertig sein. Der Anteil aus dem Landesbudget daran beträgt knapp 14 Millionen Euro, drei Millionen Euro davon sind kommendes Jahr eingeplant. Auf der S3 nach Innergebirg steht eine abendliche Taktverdichtung an, die 2019 mit 110.000 Euro zu Buche schlagen wird. "Außerdem wollen wir den wegen der Schmittentunnelsperre in Zell am See eingeführten 30-Minuten-Takt der Pinzgauer Lokalbahn beibehalten. Das wird uns 350.000 Euro pro Jahr kosten. Dort verzeichnen wir aktuell 30 Prozent mehr Fahrgäste", berichtet der Verkehrslandesrat.

Insgesamt hat Schnöll sein Budget für den öffentlichen Verkehr von 51,4 Millionen Euro auf 63 Millionen Euro für 2019 aufgestockt. Er hält auch an der Beteiligung des Landes an der Planungsgesellschaft für die Regionalstadtbahn fest. Insgesamt mit 1,2 Millionen Euro wird sich hier das Land einbringen, 350.000 Euro davon kommen aus dem Budget 2019. Schnöll will, dass die Politik in der Verkehrsplanung wieder mehr zu sagen hat. Das gilt insbesondere für die Landeshauptstadt, die ihre Verkehrsplanung derzeit de facto an die Salzburg AG ausgelagert habe. "Das ist nicht sinnvoll, und deshalb brauchen wir eine Strukturreform. Das kann eine Beteiligung der Stadtpolitik am Verkehrsverbund sein, das kann aber auch eine Neugründung einer neuen Gesellschaft sein", präzisiert Schnöll.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt Schnöll mit der Fast-Verdoppelung des Straßensanierungstopfes von neun auf 17 Millionen Euro. Der Zustand mancher Straßen sei derart schlecht, "dass wir das nicht länger ignorieren können". Derzeit arbeite man an einer Prioritätenliste.

Weitere Schwerpunkte im Budget

Für die Pflege-Ausbildung ist eine zusätzliche Million Euro eingeplant. Außerdem finanziert das Land zusätzliche Ausbildungsstellen für Allgemeinmediziner in den Spitälern.

Nach dem Aus des Pflegeregresses und der Erhöhung der Tarife in den Seniorenhäusern steigen die Ausgaben aus dem Sozialbudget (441 Millionen Euro) für die mobile Pflege in Seniorenwohnhäusern um 40 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro. Für Menschen mit Behinderhungen hat Sozialreferent Landeshauptmann-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) 109 Millionen Euro ausgegeben, für die Kinder- und Jugendhilfe 45 Millionen Euro.Keine Steigerungen gibt es bei der Mindestsicherung (46 Millionen Euro). Von 48 Millionen auf 25 Millionen Euro nahezu halbiert haben sich die Kosten für die Grundversorgung, weil die Zahl der Asylbewerber sinkt.

144 Millionen Euro stehen im Ressort von Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) für die Wohnbauförderung zur Verfügung. Sie will außerdem 700 zusätzliche Kindergartenplätze finanzieren und die Arbeitsbedingungen der Pädagogen verbessern. Das Wissenschaftsbudget in ihrem Ressort wurde um 4,5 Millionen Euro erhöht, die Ausgaben für Entwicklungshilfe auf eine Million Euro verdreifacht.

Das Budget in aller Kürze: Einzahlungen von 2,85 Milliarden Euro stehen Auszahlungen von 2,87 Milliarden Euro gegenüber. Die Differenz von 19,9 Millionen Euro wird durch den Kassenbestand abgedeckt, der Haushalt ist somit ausgeglichen. Gleichzeitig soll der Schuldenstand um 6,5 Millionen Euro abgebaut werden"Spielraum" habe man sich in den vergangenen Jahren durch den konsequenten Schuldenabbau geschaffen, sagt Finanzreferent Landeshauptmann-Stellv. Christian Stöckl. Alleine dadurch erspare man sich rund 20 Millionen Euro an Zinsen. Zusammen mit den konjunkturbedingt guten Einnahmen stünden so etwa 40 bis 45 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung.