Die Zahl der Reisenden wird weltweit steigen. Touristenmassen in Salzburg könne man lenken, limitieren wohl kaum, sagt Tourismusforscher Werner Taurer. Die Herausforderungen liegen auch im Verkehr.

Wohin fährt ein Tourismusforscher auf Urlaub? Werner Taurer: Ich war eine Woche mit meiner Frau in einem Wellnesshotel. Ich mache relativ oft und gern Urlaub in Österreich, Sommer wie Winter. Jetzt kommt noch eine Radlwoche an der oberen Adria. Denn ...