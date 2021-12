Wie eine Gemeinde den Immobilienpreis drückt

Grödigs Bürgermeister ist entschlossen, um leistbares Wohnen in seiner Gemeinde zu kämpfen. Ein erster Erfolg ist geglückt, weitere sollen folgen.

Sichtlich stolz präsentierte Bürgermeister Herbert Schober (ÖVP) am Dienstag das Bauprojekt Weinsteig in Fürstenbrunn. Im Grödiger Ortsteil entstehen 22 Doppel- und Reihenhäuser. Das Besondere ist der Preis: Rund 3500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche fallen an, Nebenkosten inklusive. Der Marktpreis in Grödig liege aktuell bei 8000 Euro, sagt Schober, ohne Nebenkosten. Wohnungen in der unmittelbaren Nachbarschaft wechselten vor rund einem Jahr um 6000 Euro pro Quadratmeter die Besitzer - im geförderten Wohnbau, wohlgemerkt.

Das Projekt sei nicht vom Himmel ...