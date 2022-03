Wie Gaskrise und Russland-Ukraine schon 2009 im Salzburger Wahlkampf ein Thema war

Die Grünen haben das Thema der Energieabhängigkeit von Russland schon vor der Landtagswahl 2009 in Salzburg thematisiert. 13 Jahre zu früh, wie sich heute zeigt. Wahlerfolg brachte es damals jedenfalls keinen.

Die Grünen haben eine Angewohnheit: Sie sind gelegentlich zur falschen Zeit am falschen Ort, und manchmal ihrer Zeit voraus. So muss es sich zumindest anfühlen, wenn man derzeit im grünen Parteiarchiv kramt. Im Wahlkampf für die Salzburger Landtagswahl 2009 setzte die Ökopartei auf das Energiethema. Die Plakate zeigen den damaligen Landessprecher Cyriak Schwaighofer, der mittels Kampagne auf die Abhängigkeit von Energieimporten aufmerksam machte und für heimische, erneuerbare Energieformen warb. In einer Aussendung von Jänner 2009 heißt es: "Erdgas-Krise: Kein weiterer ...