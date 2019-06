Klimaschutzthemen sollen die Ökopartei wieder ins Parlament spülen und der SPÖ die Stimmen aus 2017 wieder wegnehmen. Salzburgs Parade-Grüne wagt dafür den Rücktritt vom Rücktritt. Ein riskantes Unterfangen.

"Sitzt du gerade oder stehst du?" Nach diesen Worten hat Grünen-Chef Heinrich Schellhorn vor zwei Wochen am Telefon Astrid Rössler gefragt, ob sie nicht wieder in die Politik einsteigen will. "Nicht dein Ernst", soll Rössler geantwortet haben.

Die ...