Wie kommt man am schnellsten durch die Stadt Salzburg?

Sechs Politiker stellten sich mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln der Vergleichsfahrt. Ein Fahrzeug war unschlagbar.

Mit welchem Verkehrsmittel kommt man am besten durch Salzburgs Innenstadt? Diese Frage sollte eine Vergleichsfahrt von sechs Politikern des Salzburger Gemeinderates zum Auftakt der heurigen Mobilitätswoche beantworten. Zum 20. Mal veranstaltet das Klimabündnis Salzburg im Auftrag der EU-Kommission die Aktionswoche in Salzburg. Auf dem Programm stehen Aktionen im ganzen Bundesland: In Saalfelden wird die Begegnungszone eine Woche lang mit Veranstaltungen bespielt und man fährt eine Woche lang gratis mit dem Bus, in Lamprechtshausen bemalen Volksschulkinder die Straßen, Zell am See ...