"Wie planlos dieses Land verbraucht wird": Fünf Organisationen wollen Politik aufrütteln

Alpenverein, Naturfreunde, Naturschutzbund, Bio Austria und der Verein Fairkabeln haben sich zusammengeschlossen zu einer Plattform. Sie kritisieren Zersiedelung und Bodenverbrauch. Niemand achte aufs große Ganze in Salzburg.

Winfrid Herbst ist unzufrieden. Und nicht nur er. Der Chef des Naturschutzbundes in Salzburg hat am Donnerstag Vertreter vier weiterer Vereine um sich geschart und den Zusammenschluss zu einer neuen Plattform namens "Salzburg fairantworten" präsentiert. Rund 90.000 Mitglieder repräsentiere man dadurch. Das sei einzigartig, ebenso wie die Initiative. Geleitet werde man von der tiefen Sorge um das Land Salzburg. "Fahren Sie mal von Saalfelden nach Zell am See, von Eugendorf nach Henndorf. Sie werden sehen, wie es in unserem Land ...