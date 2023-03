Wie reagieren Salzburgs Parteien auf die Kärntner Landtagswahl?

Am 23. April wählt Salzburg seinen neuen Landtag. Schon heute, Sonntag, war Kärnten dran. Lesen Sie hier, wie die Salzburger Landesparteien die ersten Hochrechnungen bzw. Gemeindeergebnisse einschätzen.

Sonntag kurz nach 17 Uhr sah es in Kärnten so aus: Die Landeshauptmannpartei SPÖ von Peter Kaiser verliert - und kommt auf knapp unter 40 Prozent. Alle anderen Parteien gewinnen - mehr oder weniger stark hinzu: Auf Platz zwei landet fix die FPÖ mit aktuell rund 24,3 Prozent der Stimmen (plus 1,3 Prozenpunkte) laut Hochrechnung um 17.14 Uhr. Platz drei geht an die ÖVP - mit aktuell 17,3 Prozent - und einem überraschenden Plus von 1,8 Prozentpunkten. Platz vier geht an das Team Köfer, einer Nachfolgepartei des Teams Stronach mit rund 10,0 Prozent - und dem deutlichsten Zugewinn des Abends mit 4,3 Prozentpunkten.

Fix scheint auch, dass der erhoffte Landtagseinzug für die Grünen in Kärnten sehr knapp werden dürfte: Laut der Hochrechnung kurz nach 17 Uhr erreichten sie 3,6 Prozent - und das bei einer Schwankungsbreite von 2,4 Prozent. Damit dürfte die Fünf-Prozent-Hürde möglicherweise verfehlt werden. Dieses Ziel fix nicht erreichen dürften auch die Neos - die bei der jüngsten Hochrechnung auf 2,4 Prozent kamen; ebenso übrigens wie die MFG-Nachfolgepartei Vision Österreich.

Svazek: "Trend, dass Landeshauptmannparteien abgestraft werden, hält an"

Auffallend zurückhaltend waren die Salzburger Parteien mit Reaktionen. Kurz nach 17 Uhr meldete sich aber FPÖ-Landesparteichefin Marlene Svazek als erste zu Wort. Ihre Kommentar:"Der Trend, wonach die Landeshauptmannparteien für ihre rücksichtslose Politik auf allen Ebenen von den Wählern abgestraft werden, hält auch in Kärnten an." So fasste Salzburgs Freiheitliche Landesparteiobfrau den fast zweistelligen Absturz der Sozialdemokraten in Kärnten zusammen. Die Freiheitlichen konnten trotz hohem Niveau zulegen, freut sie sich: "Erwin Angerer und sein Team haben in den letzten Wochen einen starken Wahlkampf geführt. Das Team Kärnten hat als regionale Partei thematisch im selben Becken gefischt", hält die Freiheitliche fest.



Auf die Frage, ob man aufgrund des Ergebnisses auf einen Trend in Salzburg schließen könne, antwortet die Freiheitliche so: "Haslauers ÖVP, aber auch Grüne und NEOS werden sich für ihre Politik in Salzburg genauso verantworten müssen. Bei der SPÖ fehlt neben der Führungsdebatte im Bund auch in Salzburg eine klare Linie. Beliebigkeit und Inkonsequenz sind kein Angebot", sagt Svazek.

Klambauer: "Das Kärntner Ergebnis ist eine gute Basis"

Kurz nach der FPÖ folgten dann die Salzburger Neos: Die Pinken in Salzburg freuten sich in ihrer Aussendung, dass die Kärntner NEOS heute leicht dazugewinnen konnten, "auch wenn die Erwartungen größer waren", wie es hieß. In den vergangenen Wochen habe es dennoch breite Zustimmung in Kärnten für NEOS-Spitzenkandidaten Janos Juvan gegeben. Es brauche weiter eine konstruktive, liberale sowie proeuropäische Stimme in Kärnten, die sich für die Leistungsträger und die beste Bildung einsetze, betonte die Partei.

Auch die Salzburger Landessprecherin und Landesrätin Andrea Klambauer nahm konkret zum Kärntner Ergebnis Stellung: "Janos Juvan hat gemeinsam mit NEOS einen sehr engagierten Wahlkampf geführt und gezeigt, wie wichtig es ist, sich entschlossen für eine liberale Politik einzusetzen." Es gebe weiter viel zu tun und die Kärntner NEOS würden Schritt für Schritt diesen Weg weitergehen, betonte Klambauer - und: "Das Ergebnis ist eine gute Basis, um das Wachstum von NEOS in Kärnten in den nächsten Jahren voranzubringen. Wir in Salzburg haben in den letzten fünf Jahren bereits ein Fundament mit unseren Projekten geschaffen. Jetzt heißt es weitermachen, das starre, intransparente und sture System aufbrechen, um ein spürbar besseres Leben für die Salzburger möglich zu machen."