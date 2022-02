Wie regelt Salzburgs Regierung Postenvergaben? FPÖ sucht geheime Vereinbarung

Die Bundesregierung hat sie, aber hat sie auch die Salzburger Landesregierung? Die Rede ist von Sidelettern, also Nebenabsprachen. Ein "harmloses" Papier existiert tatsächlich.

Bei der Besetzung von Posten in Institutionen und staatsnahen Betrieben kommt unweigerlich die Frage nach der politischen Zugehörigkeit jener Person auf, die sich im Bewerbungsverfahren durchgesetzt hat. Die Antwort der verantwortlichen Politiker lautet zumeist in etwa so: Der Prozess sei von einem unabhängigen Personalberatungsunternehmen abgewickelt worden, der oder die Bestqualifizierte habe sich darin durchgesetzt.

Dass die Realität mitunter eine andere ist, illustrieren jene nun bekannt gewordenen geheimen Vereinbarungen über Postenbesetzungen in der Bundesregierung zwischen der ÖVP und ihren ...