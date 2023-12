Wie ein Salzburger Kindergarten mit 33 Muttersprachen funktioniert

Plus

Plus

Plus

Deutsch ist die Sprache, die alle Mädchen und Buben im Kindergarten Stadtwerk Lehen verbindet. Vizebgm. Auinger will die Sprachförderung in den 34 Magistratskindergärten umstellen. Der Förderbedarf in Deutsch steigt stetig. Das gilt auch für Kinder mit deutscher Muttersprache.

BILD: SN/ANDREAS KOLARIK Auch Vorlesen eint: Die Leiterin des Kindergartens Stadtwerk Lehen in Salzburg, Barbara Lindner-Salmen, mit Mohammed (Somalia), Evlin (Syrien), Kalil (Elfenbeinküste), Lilia Mia (Deutschland/Kasachstan) und Alisha (Österreich/Pakistan). BILD: SN/ANDREAS KOLARIK Im städtischen Kindergarten Stadtwerk Lehen in Salzburg werden die Mädchen und Buben in allen vertretenen Erstsprachen willkommen geheißen.