Wie schnell wachsen Salzburgs Gemeinden?

Einige Gemeinden stoßen mit Zuzug an ihre Grenzen, andere locken mit Baulandmodellen Bevölkerung an. Lösungen liegen in regionaler Zusammenarbeit.

BILD: SN/ROBERT RATZER Bergheim ist eine jener Gemeinden, die kontinuierlich wächst. In den vergangenen zehn Jahren war ein Zuwachs von mehr als 20 Prozent.