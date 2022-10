Wie sich Salzburgs Gemeinden für einen möglichen Blackout vorbereiten

Neumarkt, Kuchl und Saalfelden: Die Überlegungen in den Gemeinden sind schon weit fortgeschritten.

Die Salzburger Gemeinden bereiten sich auf das Szenario eines Blackouts, also eines flächendeckenden Stromausfalls, vor. Aktuelles Beispiel ist Neumarkt am Wallersee. "Wir verfügen über eine umfassende Notfallplanung und diese beinhaltet auch die Blackout-Vorsorge. Wir arbeiten eng mit dem Landes-Katastrophenschutz zusammen und haben gemeinsam mit der Feuerwehr ein Bündel an Maßnahmen erarbeitet", sagt Bürgermeister Adi Rieger.

Zentrales Thema sei die Wasserversorgung. "Im Fall eines Stromausfalls kommen Notstromaggregate zum Einsatz, für die Diesel zur Verfügung steht, der rund zwei Tage ...