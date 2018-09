Wie soll Hallein künftig aussehen?

"Kein zweites Rif": Stadtgemeinde will Bürger mitbestimmen lassen.

Wie soll sich Hallein entwickeln? Wo sollen in Salzburgs zweitgrößter Stadt neue Wohnungen entstehen? Wie kann man die Verkehrsprobleme der Stadt lösen? Und wie lässt sich der beschränkte Platz im Halleiner Gemeindegebiet trotz immer mehr Einwohner am besten nutzen? Fragen wie diese regelt das Räumliche Entwicklungskonzept (REK). Die Stadt Hallein arbeitet derzeit an einem neuen REK - und hofft dabei auf die Hilfe seiner Einwohner.