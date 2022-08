Wie viel Photovoltaik verträgt das Salzburger Weltkulturerbe?

Der Klimawandel beschäftigt auch das Bundesdenkmalamt in Salzburg. Chefin Eva Hody ist bei PV zurückhaltend, befürwortet aber Gebäudegrün.

Klimaschutz und Denkmalschutz seien kein Widerspruch, sagt Salzburgs Baustadträtin Martina Berthold (Bürgerliste). "Anstatt in Extrempositionen zu verharren, sollte versucht werden, gemeinsam Lösungen zu finden." Berthold lud kürzlich zu einem Gespräch über Klima- und Energielösungen in der Altstadtschutzzone. Mit am Tisch saßen Landeskonservatorin Eva Hody, die Vorsitzende der Sachverständigenkommission für die Altstadterhaltung (SVK), Eva Habersatter-Lindner, sowie Fachleute für Hoch- und Tiefbau aus dem Magistrat und dem Land.

Zur Sprache kam auch das Thema Photovoltaik auf Dächern in der Altstadt. ...