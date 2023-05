Wieso das Kaiviertelfest heuer nicht stattfindet

Hannes Schwenter hat die Reißleine gezogen. Obwohl sich Stadt, Kirche, Uni und Sponsoren für ein Fest im Kaiviertel starkgemacht hätten, sieht der Organisator zu wenige Unternehmer auf seiner Seite.

Dieses Jahr tanzt niemand am Kaiviertelfest.

In den Reihen der Stadtpolitik hat das Kaiviertelfest in den vergangenen Wochen für viel Diskussion gesorgt. Denn: Die Unternehmer des Kaiviertels brachten lediglich 20.000 Euro und somit nicht genug für ein Gassenfest auf. Deshalb schichtete die Stadt 40.000 Euro der Fördersumme für das 5020-Festival auf das Kaiviertelfest um (die Stadt Nachrichten berichteten in der Ausgabe vom 11. Mai). Ob und, wenn ja, wie das Fest stattfindet, wurde bis vergangenen Montag heftig diskutiert.

Nur die Hälfte der Unternehmer wollten ein Kaiviertelfest

Hannes Schwenter, Unternehmer und Betreiber von "Icezeit" sowie Obmann des Vereins der "Freunde des Salzburger Kaiviertelfestes" gilt als "organisatorischer" Motor des Festes. "Das Kaiviertelfest ist ein sehr wertvolles Fest. Es war immer sehr profitabel für alle. Meine Bedingung für die heurige Durchführung war, dass alle Unternehmer an einem Strang ziehen", sagt Schwenter. "Wir hatten alle im Boot, die Kirche, Bürgermeister Preuner, die Uni, den Altstadtverband sowie Sponsoren." Und doch lässt er die Stadt Nachrichten (zu Redaktionsschluss) am Montag wissen: Das Fest wird heuer nicht stattfinden.

"Die Unternehmer müssen einsehen, dass sie selbst etwas dazu beitragen müssen", sagt er. Davon konnte Schwenter die Hälfte von 74 Geschäftsleuten überzeugen. "Da bedarf es noch einer gewissen Überzeugungsarbeit." Schwenter betreibt seit 2005 das "Icezeit", er hat einige Feste miterlebt, umso mehr schmerzt ihn das teils fehlende Verständnis seiner Kollegen im Viertel.

Betreiber müssen Beiträge sammeln, Altstadt ist nur Förderer

Geht es nach ihm, soll das Kaiviertelfest 2024 wieder über die Bühne gehen. Der Termin wird Anfang Juni sein, abgestimmt auf Linzergassenfest und Festspieleröffnung. "Wir werden jetzt schon Kontakt mit den Unternehmern aufnehmen. Es muss in die Köpfe, dass es nicht um den Einzelnen geht, sondern um die Gesamtheit." Wenn 90 Prozent aller hinter einem Fest stünden, so wäre auch eine Förderung von Stadt und Verband nicht nötig.

Das Budget für ein Gassenfest müssen die Betreiber in der Altstadt jetzt selbst aufbringen. Der Altstadtverband war früher Veranstalter, fungiert heute nur mehr als Förderer. Das wurde im Herbst 2022 mit der Stadt so vereinbart. Der Verband verdoppelt die Beiträge von den Unternehmern und unterstützt sie bei der Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführerin Sandra Woglar-Meyer bedauert, dass diesmal kein Fest stattfindet: "Wenn die Unternehmer heuer aber auf keinen grünen Zweig kommen, ist auch das zu akzeptieren."

Stadtchef hatte Budget umgeschichtet

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), selbst bekennender Fan des Kaiviertelfests, hat sich für die Umschichtung der Kulturförderung eingesetzt. Jetzt hagelt es seitens der SPÖ-Fraktion Kritik für ihn. "Mir ist das Kaiviertelfest mindestens genauso wichtig wie das 5020-Festival. Wir können aber nur fördern, nicht veranstalten", argumentiert er.

De facto liegt der Ball somit bei den Betreibern der jeweiligen Gassen. Die Unternehmer in der Linzer Gasse sind auf einem erfolgreicheren Kurs: Dort findet am 30. Juni und 1. Juli erstmalig das "ARTmosFLAIR" statt. Seit eineinhalb Jahren ist Andreas Allesch als Obmann für die rechte Altstadt zuständig: "Es gibt mehr als 200 Betriebe in der Gegend. Wir ziehen unser Fest fix durch." Mit Ausnahme von ein paar Unternehmen sei die Linzer Gasse sehr positiv gestimmt.

Linzergassenfest veranstaltet eine Eventagentur

Dabei wurde das Linzergassenfest zuletzt Anfang der 1980er-Jahre von den Unternehmern selbst organisiert. Die Veranstaltung übernimmt aktuell Eventmanagerin Renate Stelzl von recreation. Alle Bereiche der Organisation - Künstler, Genehmigungen, Einreichungen, Technik und Anrainerinfo - obliegen ihrer Verantwortung.

Der Altstadtverband fördert. Gemeinsam mit dem Verein Rechte Altstadt ziehen sie als "Dreier-Bande" für das Fest an einem Strang. Stelzl ist seit Februar mit der Organisation befasst. Hinsichtlich des Kaiviertelfests meint sie: "Das Wichtigste ist, dass alle ansässigen Betriebe mitmachen."Allesch fügt hinzu: "Mit den Unternehmen in der Kaigasse bin ich gut vernetzt und wir helfen einander. Ich bin guter Dinge, dass das Kaiviertel 2024 seine Sache gut machen wird."