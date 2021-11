Wilfried Haslauer: Unter Zugzwang und unter Beschuss

Ein Misstrauensantrag der FPÖ gegen den Landeshauptmann - doch das war an diesem Tag noch das kleinere Übel für Wilfried Haslauer.

Wenn ein Landeshauptmann während eines Misstrauensantrags gegen seine Person hektisch auf dem Handy tippt und zwischenzeitlich sogar den Saal verlässt, um zu telefonieren, dann gibt es ein Problem von größerer Tragweite. Eiligst verließ Wilfried Haslauer am Mittwoch um 14.35 Uhr die Landtagssitzung, um mit dem Bundeskanzler in einer Videokonferenz zu sprechen. Ein Lockdown für Ungeimpfte in Salzburg stand im Raum, so wollte es der Gesundheitsminister verordnen. Und diesen Lockdown galt es zu verhindern. "Viel kann er da nicht mehr in ...