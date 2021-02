"Will, dass mein Baby ohne mich zurechtkommt"

Elfriede Windischbauer legt im Herbst ihren Job als PH-Rektorin zurück - vorzeitig. In ihren neun Jahren waren viele Herausforderungen und Krisen zu meistern.

Am Dienstag fällt mit dem Hearing an der Pädagogischen Hochschule eine Vorentscheidung, wer Elfriede Windischbauer (59) als Rektor/-in ab 1. Oktober beerbt. Eigentlich würde Windischbauers Amtszeit bis 30. 9. 2022 laufen. Die studierte Germanistin und Historikerin hat aber im Juni 2020 überraschend angekündigt, ihr Amt ein Jahr früher abgeben zu wollen: "Ich möchte nach vielen Jahren Leitungstätigkeit wieder weniger Verantwortung tragen und weniger Krisen und Konflikte bewältigen müssen", meinte sie damals. Das sieht sie auch heute noch so: "Meine größten ...