Will Salzburgs Altstadt nur noch Schöne und Reiche haben?

Ein Wirt würde internationale Fußballspiele in Salzburg am liebsten verbieten. Der Altstadtverband kritisiert Fanmärsche harsch. Was ist los? Die SN sprachen mit Inga Horny, der Chefin des Altstadtverbandes.

Frau Horny, die Altstadtgeschäfte wehren sich massiv gegen die Fußballfans. Was ist passiert?

Wir waren über Jahre positiv eingestellt. Aber seit zwei, drei Jahren nehmen die Gewaltvorfälle zu - und da ist die Stimmung irgendwann gekippt. Als etwa der Makartsteg während Jazz & The City gesperrt wurde, beim Glockenspiel und im Sternbräu Zerstörungen stattfanden. Die Geschäfte bleiben mit ihrem Schaden zurück und haben keine Unterstützung. Hier ist der Fußballverein in der Verantwortung. Aber Red Bull hat sich bislang zu wenig darum gekümmert.