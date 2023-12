Willibald Resch für die FPÖ 2024 im Rennen

Auch bei der kommenden Bürgermeisterwahl, die am 10. März über die Bühne gehen wird, tritt Willibald Resch für die Freiheitlichen an: "Ziel ist definitiv, den Anteil an Stimmen zu halten und den zweiten Platz zu holen."

BILD: SN/SW/PRIVAT Willibald Resch peilt in St. Johann Platz zwei an.

Willibald Resch steht - wie schon 2019 - erneut für die St. Johanner FPÖ am Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl und gesellt sich somit zu den Kandidaten der ÖVP (Rudolf Huber) und SPÖ (Eveline Huber). "Ziel ist definitiv, den Anteil an Stimmen zu halten und den zweiten Platz zu holen", hofft der Freiheitliche. 2019 erhielt Resch im ersten Wahldurchgang 23,72 Prozent der Stimmen und ging in die Stichwahl gegen Günther Mitterer (ÖVP). Dort setzte sich Mitterer letztlich mit 55,66 Prozent der Stimmen durch. Für Resch sind es die Themen rund um die Jugend, die Nachtgastronomie, die Kinderbetreuung und den Verkehr in St. Johann, die weiter im Fokus stehen sollten. "Es wird besonders in der Nachtgastro nicht einfach, Lösungen zu finden. Doch gemeinsam mit der Bevölkerung und einer guten Zusammenarbeit zwischen den Parteien ist alles möglich", unterstreicht Resch. Resch pocht auf eine anhaltend gute Kooperation mit den anderen Parteien und betont, dass die St. Johanner "Blauen" bereits in der Vergangenheit maßgeblich an einigen großen Projekten beteiligt waren. "Es ist aber nicht mein und der Stil der Partei, sich in den Medien dafür selbst auf die Schulter zu klopfen. Für uns steht die Zukunft der Stadt im Fokus.", erklärt Willibald Resch abschließend.