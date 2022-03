Windkraft: Salzburgs Grüne stellen sich gegen den Alpenverein

In einem offenen Brief spricht sich die Landesspitze der Grünen für den Bau von Windparks - auch in den Bergen - aus. Den Alpenverein fordern LH-Stv. Heinrich Schellhorn und seine Parteikollegen zu einem Umdenken auf.

SN/APA/BARBARA GINDL Für den Ausbau der Windkraft in Salzburg: NAbg. Astrid Rössler und LH-Stv. Heinrich Schellhorn.