Windräder-Urteil lässt 380-kV-Gegner hoffen

Aus einer aktuellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über ein Energieprojekt in Belgien schließen die Erdkabel-Befürworter, dass sie in Österreich Recht bekommen werden. Der Projektbetreiber sieht das überhaupt nicht so.

SN/thomas auinger Der erste Teil der 380-kV-Leitung im Flachgau (Bild) steht seit fast einem Jahrzehnt, der zweite Teil in den Pinzgau ist in Bau.